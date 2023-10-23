В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля BYD совершает опасные манёвры, передвигаясь по улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента.

На записи, снятой из салона автомобиля, водитель сначала выезжает на встречную полосу, а затем возвращается на свою полосу, перестраивается между полосами, проезжает на красный свет и чуть не сбивает школьницу, которая переходит дорогу по пешеходному переходу. Видео опубликовали в Stories в Instagram _jamshidk.

В ГУВД Ташкента «Газете.uz» сообщили, что автомобилем (госномер 10 077 ABA) управлял 22-летний Х. Х. В отношении него оформлен административный протокол за нарушение:

части 2 статьи 128−5 (выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлёкшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан / влечёт штраф до 10 БРВ или 3,3 млн сумов) Кодекса об административной ответственности;

части 1 статьи 128 КоАО (вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов / штраф ½ БРВ или 165 тысяч сумов);

статьи 128−4 (въезд на стоп-линию и проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения).

Когда протокол оформляется на несколько статьёй, применяется более тяжкое наказание, в данном случае нарушителю грозит штраф в 10 БРВ (3,3 млн сумов).

Сотрудники ведомства также провели с водителем «профилактическую беседу».