Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников Праздником узбекского языка, который отмечается 21 октября.

«Родной язык, в истории которого было немало испытаний, безусловно, является нашей величайшей национальной ценностью и духовным богатством. Повышение роли и значения узбекского языка в стране как государственного, его развитие на основе современных требований мы считаем важнейшими факторами роста национального самосознания, сохранения национальной идентичности, обеспечения нашего благополучного будущего», — заявил глава государства.

Он отметил «улучшение качества делопроизводства на государственном языке во всех сферах» в последние годы, а также укрепление его теоретических и методологических основ.

«Продолжается работа и по совершенствованию нашего алфавита, основанного на латинской графике. Думаю, надо тщательно изучить все предложения и рекомендации по данному вопросу, поступающие от населения, общественности, обсудить их, ещё раз пересмотреть и только после этого внести в парламент соответствующий законопроект», — отметил президент.

«Развитие государственного языка мы рассматриваем во взаимосвязи с развитием ведущих иностранных языков мира, языков и культур представителей разных наций, живущих в нашей стране. В настоящее время в республике обучение ведётся на 7 языках. В действующих 1453 СМИ и на сотнях вебсайтов публикуются материалы на каракалпакском, русском, казахском, таджикском, туркменском, корейском, турецком, арабском, английском, немецком и других языках. В целях укрепления в Узбекистане принципов равенства, дружбы и толерантности мы последовательно продолжим работу по обеспечению прав граждан разных национальностей в области языка», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«В начале прошлого века наши предки джадиды-просветители, руководствуясь благородной идеей „Единство в языке, мыслях, действиях“, совершили огромную работу, духовный подвиг во имя свободы нашего народа, его приобщения к современным знаниям и наукам, профессиям и культуре. Сегодня для нас как никогда важны такие объединяющие цели, общенациональное единство и согласие», — отметил президент.

«В нынешнее очень сложное и тревожное время, только опираясь на эти ценности, мы сможем твёрдо отстаивать свои национальные интересы, в частности, обеспечить бережное сохранение и обогащение нашего родного языка, его превращение в средство современного мышления в таких важных направлениях, как наука, экономика, образование, медицина, информационно-коммуникационная сфера, дипломатия и других, его развитие в соответствии с динамикой общего прогресса, укрепление авторитета узбекского языка на международной арене», — говорится в поздравлении.

Шавкат Мирзиёев процитировал поэта Эркина Вахидова: «Родной язык — это общенациональное достояние. Следовательно, и ответственность за развитие языка должна быть общей, делом не только языковедов, но и всей нации» и подчеркнул: «Мы всегда должны помнить об этом».