Министерство юстиции, Агентство дошкольного образования и Министерство цифровых технологий Узбекистана упростили порядок получения направления в детсад, сообщает пресс-служба Агентства госуслуг.

До недавнего времени родителям нужно было получить направление из центра госуслуг (если заявление было подано через центр), что требовало времени и денег.

Теперь при формировании направления родителю будет отправляться номер заявления и секретный SMS-код. С этим кодом можно пойти в детсад и показать его заведующему.

«Заведующий ДОО не сможет увидеть направление, пока вы не сообщите секретный код, подтверждающий направление, а это предотвратит случаи коррупции», — говорится в сообщение.

В 2022 году в стране было подано более 1,405 миллиона направлений на устройство в детский сад, а за девять месяцев 2023 года — 1,022 миллиона направлений. Нововведение поможет экономить более 1,2 миллиона листов бумаги, или 6 тонн, ежегодно, подсчитали в Агентстве госуслуг.

С порядком приёма ребёнка в детский сад можно ознакомиться по ссылке. Подать заявление на устройство в детсад можно через ЕПИГУ (my.gov.uz).