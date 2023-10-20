В Ферганской области пресечена контрабанда крупной партии смартфонов, сообщила пресс-служба областного таможенного управления.





В ходе операции, проведённой сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможенного управления, а также СГБ и МВД Узбекистана, на границе с Наманганской областью был остановлен Cobalt, ехавший из Ферганы в Ташкент.





В его салоне и багажнике были обнаружены около 550 смартфонов 24 видов, ввезённых из-за рубежа, на сумму (предварительная оценка) 5,788 млрд сумов. Документов о таможенном оформлении устройств не было.





В пресс-службе Таможенного комитета уточнили, что среди смартфонов были iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra и Samsung Galaxy S23 FE. Часть устройств была спрятана в пространстве между задним сиденьем и багажником.

По данному факту начата доследственная проверка, отметили в таможенном управлении.