Народный художник Узбекистана Леким Ибрагимов стал единственным участником из Центральной Азии на выставке современного искусства Florence Biennale во Флоренции (Италия). Об этом сообщается на сайте биеннале.

Живописец представил пять работ, созданных в период с 2008 по 2020 годы. Среди них картина «Хотанка» 2008 года и «Хотанка» 2020-го, «Ангел» (2009), «Свобода» (2015) и «Тартария, гуны, уйгуры» (2020).





Основатель и вице-президент Флорентийской биеннале Пьеро Целона особо отметил красочность восточных мотивов, которые редко можно было встретить на экспозиции выставки.





Стилистика работ Ибрагимова соединяет в себе живопись, графику и каллиграфию. Его творчество — это гармоничное сочетание восточного и западного культурного наследия, модернизма и поэтического символизма. Узнаваемыми полотна художника делают ангелы — они присутствуют в каждой работе художника.





Леким Ибрагимов получил мировую известность благодаря своему мегаполотну «Тысяча ангелов и одна картина». Произведение широко известно во всём мире. Оно состоит из 1000 отдельных картин и поражает масштабными размерами. Его высота составляет 8 м, длина — 66 м, площадь — 528 кв. м.





Полотно экспонировалось в Чехии в 2012 году и в России в 2013-м. После этих выставок Леким Ибрагимов был признан автором «Самой большой картины в мире, написанной маслом на холсте».

В прошлом году он стал первым художником, создавшим свою VR галерею в Метавселенной. Целью проекта была популяризация культуры и искусства Узбекистана на международной арене.