Минимальная ожидаемая цена на урожай хлопка 2023 года, рассчитанная специалистами Министерства сельского хозяйства, составляет 8000 сумов за 1 кг. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Эта цена складывается из котировок фьючерсов на хлопок на Нью-Йоркской бирже (средняя котировка за октябрь — 84 цента/фунт или 1852 доллара США/тонна) и прочих показателей (в том числе она уменьшается на затраты на подготовку, транспортировку, хранение и переработку волокна). Информация носит рекомендательный характер.

Ранее в социальных сетях публиковались сообщения о том, что Минсельхоз, несмотря на то, что сезон сбора хлопка находится в разгаре, до сих пор не опубликовал ожидаемую цену на хлопок. Кроме того, сообщалось, что за ручной сбор хлопка выплачивается по 1500 сумов за 1 кг — столько же, сколько в прошлом году. Имеются также сообщения о том, что хокимы продолжают вмешиваться в деятельность производителей хлопка.

Министр сельского хозяйства Азиз Воитов в комментарии, распространённом пресс-службой министерства, подчеркнул, что в Узбекистане отменено государственное регулирование этой сферы, и цены на хлопок в соответствии с законами рыночной экономики определяют покупатели (хлопково-текстильные кластеры) и продавцы (фермеры).

В январе 2023 года президент подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке деятельности производителей хлопка-сырца». В нём органам государственной власти категорически запрещено незаконно вмешиваться в деятельность кластеров, а также оказывать воздействие на их отношения с фермерами.

«Мы отказались от государственного регулирования цен и теперь их определяет сам рынок: спрос, предложение, ожидания участников. Также в расчёт принимаются цены на хлопок на мировом рынке, чтобы обеспечить конкурентоспособность нашего экспорта», — отметил министр.

Он указал, что в министерство иногда обращаются фермеры с просьбой установить обязательную закупочную цену. Однако Минсельхоз не имеет права принуждать компании покупать хлопок по определённой цене. Он лишь помогает в рамках своих полномочий: «выступает медиатором в спорах, проводит консультации по ценообразованию, разрабатывает и внедряет механизмы субсидий и льгот», отметил Азиз Воитов.

«Мы видим, что фермеры и кластеры по-разному восприняли переход на рыночную экономику. У кого-то получилось быстро заключить договоры, кто-то не может сойтись в цене. Это нормальная ситуация для свободного рынка. Мы понимаем, что переходить на рыночные рельсы сложно, если многие годы цены на урожай устанавливало государство. Теперь фермеру приходится определять её самому и вести переговоры с кластером-покупателем, который тоже заинтересован в максимизации прибыли. Но это тот важный шаг для экономики, который необходимо сделать», — подчеркнул министр.

«Уважаемые фермеры и кластеры, сегодня вы действуете в условиях рыночной свободы. Только покупатель и продавец вправе определять цену товара», — заявил Азиз Воитов.

Напомним, в 2022 году Минсельхоз установил минимальную закупочную цену средневолокнистого хлопкового сырья на уровне 10025 сумов за 1 кг, тогда как цены в мире были в два раза ниже. Из-за большой разницы между внутренней и мировой ценой на хлопковое сырьё кластеры потерпели ущерб на 6 трлн сумов (около 500 млн долларов США). Это в августе, общаясь с предпринимателями, признал президент Шавкат Мирзиёев. Он обещал расширить механизмы финансовой поддержки кластеров.