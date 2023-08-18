Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с бизнесменами 18 августа рассказал о мерах поддержки текстильных кластеров, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства отметил, что в результате перехода на кластерную систему была создана основа для кардинальных изменений в сельском хозяйстве в короткие сроки.

За последние шесть лет урожайность хлопка с гектара увеличилась с 26 до 34 центнеров (в некоторых областях — до 40) , а переработка хлопкового волокна выросла в 2,5 раза — до 100%, производство пряжи — в 2,2 раза, готовой продукции — в 5 раз.

В 2024 году планируется увеличить экспорт текстильной продукции в 1,5 раза — до 5 млрд долларов (в 2023 году — 3,2 млрд долларов).

Сегодня свыше 600 тысяч человек сегодня работают в хлопко-текстильных кластерах, получая стабильный доход, заявил президент.

Он сообщил, что в прошлом году из-за большой разницы между внутренней и мировой ценой на хлопковое сырьё кластеры потерпели ущерб на 6 трлн сумов (около 500 млн долларов). В 2022 году Минсельхоз установил, что минимальная закупочная цена средневолокнистого хлопкового сырья, выращенного в Узбекистане, составляет 10025 сумов за 1 кг, тогда как в мире цена падала до 4000 сумов, сообщил источник «Газеты.uz» в текстильной отрасли. То есть местные кластеры покупали «свой же хлопок, который сами же вырастили, у фермеров в два раза дороже, чем в мире», сказал источник.

Президент заявил, что будут расширены механизмы финансовой поддержки кластеров. В частности, погашение долгов по кредитам на 3 трлн сумов продлено на год, а на оборотные средства кластеров будет выделен кредит на 3 трлн сумов сроком на 1,5 года.

Кроме того, будет покрыто 50% транспортных расходов по доставке хлопка и искусственного волокна. Сырье, краски и химические средства, фурнитура, системы охлаждения и аксессуары освобождаются от уплаты таможенных пошлин сроком на три года.