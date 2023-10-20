Канада вернула домой из Индии 41 своего дипломата, сообщает CNN. Ранее власти Индии пригрозили лишить их дипломатического иммунитета, если они останутся в стране после октября.

Из-за сокращения штата сотрудников Канада приостановила оказание дипломатических услуг в трёх консульствах: в Мумбаи, Бангалоре и Чандигархе.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что канадское правительство не станет принимать ответных мер, так как это будет нарушением международного права.

После эвакуации канадских дипломатов в посольстве страны в Индии, по словам Джоли, остался 21 сотрудник.

Телеканал CBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Индия потребовала выслать сотрудников канадской дипмиссии, чтобы уравнять число дипломатов, присутствующих в обеих странах. Индийские власти утверждают, что в Канаде у них есть только 21 аккредитованный дипломат.