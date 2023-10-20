Канада вернула домой из Индии 41 своего дипломата, сообщает CNN. Ранее власти Индии пригрозили лишить их дипломатического иммунитета, если они останутся в стране после октября.
Из-за сокращения штата сотрудников Канада приостановила оказание дипломатических услуг в трёх консульствах: в Мумбаи, Бангалоре и Чандигархе.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что канадское правительство не станет принимать ответных мер, так как это будет нарушением международного права.
После эвакуации канадских дипломатов в посольстве страны в Индии, по словам Джоли, остался 21 сотрудник.
Телеканал CBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Индия потребовала выслать сотрудников канадской дипмиссии, чтобы уравнять число дипломатов, присутствующих в обеих странах. Индийские власти утверждают, что в Канаде у них есть только 21 аккредитованный дипломат.
- Отношения Индии и Канады обострились после заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо о причастности индийских спецслужб к убийству гражданина Канады, одного из лидеров сикхской общины Сингха Ниджара. Мужчину застрелили в июне у входа в сикхский храм в Суррее в канадской провинции Британская Колумбия.
- Ниджар выступал за создание независимого государства Халистан и считался террористом в Индии. Индия отвергла выдвинутые обвинения, посчитав их «абсурдными» и «необоснованными».
- В сентябре Канада выслала высокопоставленного дипломата из Индии, которого в канадском правительстве назвали главой индийской разведки в стране. Индия в ответ выслала канадского дипломата.
- На фоне скандала посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз канадским гражданам «по техническим причинам». Индийским гражданам также было рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.