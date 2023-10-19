С 20 октября в Государственном музее искусств Узбекистана для посещений откроется выставка Tashkent Modernism.Index. Впервые презентацию проекта Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, который является инициатором его появления, провёл весной на 23-й Международной выставке Triennale Milano в Милане (Италия).

Экспозиция представляет собой обзор масштабного исследования в рамках проекта Tashkent Modernism XX/XXI, цель которого — признание ташкентской модернистской архитектуры 1960−1980 годов уникальным художественным, культурным и социальным феноменом, её изучение, переоценка, сохранение и адаптация.





Работа над проектом длилась два года. К исследованиям фонд привлёк архитектурную студию Grace под руководством Екатерины Головатюк и Джакомо Кантони, Миланский политехнический университет в лице Давиде Дель Курто и Андреа Гритти, историка архитектуры Бориса Чуховича. Среди участников был и известный французский специалист в области архитектурного модернизма и постмодернизма Жан-Луи Коэн, которого не стало в августе. Выставка, как и прошедшая в Музее искусств международная конференция по сохранению модернистской архитектуры Ташкента, посвящена его памяти.

Среди местных экспертов, которые помогали исследователям с поиском информации, доступом к частным архивам -- краевед Рустам Хусанов, архитекторы Владислав Русанов, Александр Куранов, Юрий Халдеев, Юрий Мирошниченко и другие.

(Слева направо) Саидазиз Ишанходжаев, Екатерина Головатюк, Борис Чухович, Давиде Дель Курто.



Международная команда проекта разработала дорожную карту по сохранению и адаптации модернистской архитектуры Ташкента, а также установила методологию переоценки, сохранения и включения в городскую и туристическую программу важного архитектурного слоя города, сформировавшегося в период с 1960 по 1980 годы.

Студия Laboratorio Permanente под руководством Николы Русси и Анжелики Силос Лабини, специалистов которой привлекли к исследованиям в качестве урбанистов, создала проект «культурной тропы». Он связал 21 ташкентское здание в стиле модернизм в единый городской нарратив, который будет работать как туристический маршрут и станет, по словам архитектора Екатерины Головатюк, хорошим поводом для того, чтобы улучшить качество городских пространств вокруг этих сооружений.





Внимание и обеспокоенность судьбой модернистской архитектуры Ташкента объясняется тем, что она никогда не рассматривалась и не воспринималась как наследие. Сейчас и вовсе находится в критическом состоянии.

«Ташкент, четвёртый по масштабу город в СССР, был очень важным экономическим, культурным и социальным центром в послевоенный период. Ему делегировали роль витрины социализма на Востоке. Возможно, именно эта миссия сделала архитектуру города действительно уникальной не только в масштабе Советского Союза, но и мира. К сожалению, в первые годы независимости [в стране] существенно поменялись цели, задачи и ориентиры. В эпоху неолиберальной экономики архитектура, которая была озабочена социальными проблемами, перестала интересовать людей, и, соответственно, многие из ключевых зданий были существенно преображены или даже уничтожены», — говорит Екатерина Головатюк.





Историк архитектуры Борис Чухович обращает внимание на то, что в книгах 1960−80-х годов авторы-современники описывали архитектуру, созданную в этот временной промежуток, как современную.

«Эта архитектура совершенно не фигурировала в сознании людей как исторический слой. Не воспринималась как памятники. Это воспринималось современностью. Когда этот период закончился, то началось тотальное отрицание этой архитектуры. Это тотальное отрицание было свойственно не только новому поколению руководителей Узбекистана, но и самим архитекторам», — говорит он.

«Если прочитать тексты архитекторов конца 80-х годов, даже протагонистов архитектуры, таких как Ричард Блезэ, Серго Сутягин и других, то они начали высказывать очень много критических соображений по поводу того, что было сделано в городе», — рассказывает Борис Чухович.





С начала 1990-х архитектуру, которая воспринималась как устаревшая, монотонная, неинтересная, новое поколение руководителей Узбекистана стало активно стирать с карты города. Местная профессиональная общественность за несколько десятилетий мало что делала для её спасения. По словам Чуховича, даже архитекторы, любившие модернистскую архитектуру, брали в работу заказы на перестройку тех или иных объектов, и здания покрывались другими фасадами, перестраивались или вовсе сносились.

Не только в Ташкенте в то время избавлялись от сооружений модернистского периода — тренд был мировым. Как и тот, что набирает силу сейчас — отношение к архитектуре 1960−80-х годов стремительно меняется. В этом контексте проект Tashkent Modernism XX/XXI и выставка Tashkent Modernism.Index имеют особое значение, поскольку рассматривают сохранение модернистской архитектуры Ташкента, не просто фокусируясь на каком-то конкретном здании в масштабе города.





Международная команда исследователей составила рабочий список из 23 объектов модернистского периода. Отталкиваясь от Хартии Бурра (The Burra Charter), которая прописывает способы определения значимости и инвентаризации памятников, эксперты оценили нынешнее состояние отобранных зданий, их сохранность, аутентичность, типологию, после чего прописали предмет охраны, включая уровни значимости как самих объектов, так и архитектурных элементов внутри зданий. Для 15 зданий из списка исследователи разработали стратегии по сохранению и адаптации.

«Мы не воспринимаем сохранение как замораживание архитектуры, её музеефикацию или возвращение к возможному оригиналу. Для нас это очень гибкое переосмысление значимости архитектуры. Что-то, что позволяет зданиям дальше жить, работать и быть актуальными, но при этом не терять те значимые элементы, которые сделали их памятниками модернизма», — объясняет Екатерина Головатюк.





Здания из списка — на фотографиях, эскизах и чертежах — можно увидеть на выставке Tashkent Modernism.Index. Среди них дворец искусств «Туркистон», ресторан «Зарафшан», экспериментальный жилой дом «Жемчуг», Государственный музей истории Узбекистана (бывший Музей Ленина), Дворец кино имени Алишера Навои (Панорамный кинотеатр), бывший Культурно-информационный центр интуриста, проект реконструкции которого положил начало работе Фонда развития культуры и искусства по сохранению ташкентской архитектуры модернистского периода, и другие.





Снимки объектов периода модернизма для выставочного проекта сделал Армин Линке, фотограф и режиссёр из Берлина. Они лишены клише, которые свойственны публикациям о советском и восточно-европейском модернизме. В объективе Линке модернистская архитектура с её скульптурными объёмами и сложными поверхностями предстаёт не призраком далёкого прошлого, а частью современного мира, его актуальной ценностью.

Другая — ключевая — часть выставки состоит из фрагментов исследовательских, аналитических материалов. Размещённые на планшетах, они посвящены важнейшим для понимания советского модернизма темам: отношения между «центром» и «периферией», конкуренция между республиками, типологические, технологические и строительные эксперименты, идеология, ориентализм, трансформация после обретения независимости и современное состояние. Здесь же представлен спектр стратегий сохранения памятников модернизма, разработанных специально для Ташкента.





На ташкентской выставке нет макетов, которые были представлены в Милане. Зато в экспозицию включены оригинальные архивные материалы: проектные чертежи, эскизы архитекторов. Дополнили выставку тематической живописью и графикой 1960−1980-х годов из собрания Государственного музея искусств.

Выставка Tashkent Modernism.Index будет открыта до 5 ноября. Вход свободный.

В ноябре 2023 года Фонд представит выставку о ташкентском модернизме на архитектурной Триеннале в Шардже. Архитектор Ваэль Аль Авар предложит рефлексивное исследование трансформации трёх ташкентских модернистских зданий с момента их постройки: Государственного музея искусств, ресторана «Зарафшан» и чайханы «Самарканд» (сейчас школа «Oriental Classic Study»).

Ещё одна выставка, посвящённая ташкентскому модернизму, пройдёт в Швейцарском музее архитектуры S AM в Базеле в 2024 году. Кураторами станут команда музея и Екатерина Головатюк.