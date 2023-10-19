В Хорезме оштрафовали руководителя фермерского хозяйства «Иброхим баликчи», допустившего применение детского труда. Об этом сообщила Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду.

В начале октября 2023 года в социальных сетях появилось видео, в котором рассказывается, что директор школы №19 Кошкупырского района Хорезмской области принудительно привлёк учащихся к уборке рисовой соломы.

На видео школьники рассказали, что по приказу директора убирают рис в учебное время. Областное управление сокращения бедности и содействия занятости тогда сообщило, что учащиеся 9-го класса «по приглашению» руководителя фермерского хозяйства после уроков были привлечены к сбору риса за плату.

В ходе изучения принуждение несовершеннолетних учеников к труду не подтвердилось.

Суд признал фермера виновным в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 49 (Нарушение законодательства о труде и охране труда, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и статьёй 49−1 (Нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних) и наложил штраф в 10-кратном размере базовой расчётной величины (3,3 млн сумов).