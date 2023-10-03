В социальных сетях появилось видео, в котором рассказывается, что директор школы №19 Кошкупырского района Хорезмской области принудительно привлёк учащихся к уборке урожая риса.

Школьники рассказали, что по приказу директора убирают рис во время уроков. Автор видео говорит им, что они должны идти на уроки.

Областное управление сокращения бедности и содействия занятости заявило, что ситуацию изучили прокуратура района и государственный инспектор по трудовым правам, но они не подтвердили факт принуждения к труду.

В сообщении отмечается, что учащиеся 9-го класса А. К., Б. Ш., А. О. и Б. О. «по приглашению» руководителя фермерского хозяйства «Иброхим баликчи» К. Худайберганова «после уроков» и «за плату» были привлечены к сбору скошенного риса.

«В ходе изучения факт принуждения директором школы несовершеннолетних учащихся к принудительному труду не был подтверждён», — говорится в сообщении.

«У директора школы, начальника управления дошкольного и школьного образования, психолога управления и классных руководителей школьников были взяты объяснительные письма. С учащимися была проведена беседа с участием соответствующих специалистов», — отметили в управлении занятости области.

«В то же время действиям руководителя хозяйства, допустившего труд [детей] без учёта их возраста, будет дана правовая оценка», — сообщили в управлении.

Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду, которую возглавляет председатель Сената Танзила Нарбаева, заявила, что взяла на контроль ситуацию и даст информацию по итогам изучения.

«Напоминаем, что согласно Конституции, в нашей стране запрещён принудительный труд, а в национальном законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность за детский и принудительный труд», — заявили в комиссии.

По фактам принуждения к труду можно сообщать по номерам телефона доверия 1176 или 1092.

Kun.uz отмечает, что директора школы зовут Худойберганов Анвар Куронбоевич, а главу фермерского хозяйства — Худайберганов Рустам Куранбаевич. Совпадение имён и отчеств может говорить о том, что они являются братьями.