Нишанский районный суд по уголовным делам Кашкадарьинской области 4 октября вынес приговор мужчине, который в течение 13 лет незаконно использовал питьевую воду, сообщила пресс-служба «Узсувтаъминот».

Житель села Балхияк основав в 2010 году фермерское хозяйство, незаконно подключился к магистральному трубопроводу «Талимаржан — Мубарак» и орошал посевы питьевой водой.

В ходе рейда, проведённого сотрудниками предприятия «Кашкадарье сув таъминоти», была раскрыта его незаконная деятельность. Нанесённый ущерб оценен в 282,7 млн сумов.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Он также должен возместить ущерб в размере 282,7 млн сумов.