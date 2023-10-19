В Узбекистане создана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса. Её учредительная конференция прошла 18 октября, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Председателем ассоциации избран Одил Абдурахманов, с августа работающий руководителем Департамента социального развития Администрации президента, бывший советник президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Заместителями председателя ассоциации избраны заместитель министра молодёжной политики и спорта, директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев, ответственный сотрудник Кабинета министров Шохрух Далиев, руководитель «Бефит Про» Джахонгир Наврузов, а также Мохир Каримов.

Создание ассоциации было предусмотрено сентябрьским постановлением Кабинета министров. Документом предусматриваются укрепление среди населения здорового образа жизни, пропаганда принципов здорового питания, внедрение эффективных механизмов правильного питания и повышение физической активности через популяризацию фитнеса.