Компания «Узбекистон темир йуллари», Комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также итальянская компания Arsenale подписали трёхсторонний меморандум о разработке и выпуске люксового туристического поезда.

Документ был подписан в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в Самарканде, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Стороны ожидают, что туристический поезд будет запущен с конца 2026 года, он будет курсировать по маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива.

Поезд класса «люкс» будет состоять из 13 вагонов с 38 купе, рассчитанными на обслуживание 66 пассажиров. Представители компании подчеркнули, что оснастят поезд современными удобствами, а качество услуг в вагонах и дизайн интерьера «будут итальянскими».

Заместитель главы «Узбекистон темир йуллари» Хикматулла Рахметов отметил, что «концепция запуска железнодорожных круизов как будущего туризма прекрасно согласуется с нашим стремлением к инновациям и устойчивому развитию».

Проект люксового поезда, который нацелен привлечь внимание зарубежных путешественников, будет осуществляться под эгидой Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

Для Arsenale Узбекистан стал третьим рынком страной в Азии, пишет Spot. До этого компания объявила о планах запустить люксовые поезда в Саудовской Аравии и ОАЭ.