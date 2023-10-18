Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 октября в Пекине принял участие в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс, один путь» и его пленарном заседании на тему «Совместное строительство „Зелёного“ шёлкового пути в интересах гармоничного сосуществования человека и природы», сообщила пресс-служба главы государства.

В работе саммита, прошедшего при модераторстве вице-президента КНР Хань Чжэна, также участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы государств и правительств, руководители финансовых институтов.





Указав на сложную экологическую ситуацию в регионе, проявляющуюся в виде аномальных погодных условий, засух, пыльных бурь, деградации и опустынивания земель, утраты биоразнообразия, президент Узбекистана заявил, что Центральная Азия становится одним из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата.

Для обмена мнениями и объединения усилий в достижении целей «зелёного» развития в Центральной Азии глава Узбекистана выдвинул инициативу проведения Самаркандского международного климатического форума в 2024 году.

«Рассчитываем, что этот форум станет практическим шагом в создании „Самаркандского диалога во имя будущего“ для поиска ответов на глобальные угрозы устойчивого развития», — заявил президент.





Он также отметил заинтересованность в развитии широкого международного сотрудничества в рамках «Зелёного» шёлкового пути.

В этой связи лидер Узбекистана поделился своим видением углубления партнёрства с Китаем и другими участниками «Пояса и пути».

В рамках сопряжения концептуальных инициатив — «Зелёной повестки Центральной Азии» и «Зелёного шёлкового пути» — глава Узбекистан предложил разработать полномасштабную Программу «зелёного» развития, включающую меры и проекты «зелёной» трансформации и цифровизации отраслей экономики, создания устойчивой инфраструктуры в транспортной и энергетической отраслях, запуска «зелёных» промышленных мощностей, сокращения бедности, а также развития «умного» сельского хозяйства.

Ещё одна важная задача на пути строительства «Зелёного» шёлкового пути — развитие «зелёных» производственных цепочек и инноваций.





Президент Узбекистана выразил готовность создать в Приаралье специальный демонстрационный технопарк с привлечением китайских компаний и других зарубежных партнёров для продвижения индустриальных и социально-значимых программ на основе широкого внедрения «зелёных» технологий.

Глава государства также предложил учредить в Узбекистане Фонд «зелёного» финансирования для развития низкоуглеродной экономики и «чистых» технологий, внедрения высоких экологических стандартов в странах региона.

Президент Узбекистана также призвал к снижению ограничений и барьеров во взаимной торговле «зелёными» товарами, особенно сельхозпродукцией.

Он также предложил активизировать диалог по переходу к «зелёной» энергетике и проводить регулярные встречи министров стран инициативы «Пояса и пути».





Президент Узбекистана также выдвинул инициативу создания научно-информационной платформы по трансферу «зелёных» знаний и решений на базе Международного инновационного центра Приаралья.

C учётом растущего дефицита квалифицированных кадров для сферы «зелёного» развития и экологии Шавкат Мирзиёев выступил за разработку Программы подготовки специалистов и развития академических обменов в сфере «зелёного» развития и экологии на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата совместно с ведущими зарубежными вузами и образовательными центрами.

Кроме того, глава государства остановился на вопросах бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде. Он предложил запустить Глобальную программу развития «зелёной» культуры в рамках инициативы «Один пояс, один путь», предусматривающую проведение этно-экологических фестивалей, форумов, презентаций и других мероприятий с участием известных общественных деятелей, представителей науки, бизнеса и культуры.