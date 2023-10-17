Власти Кыргызстана отменили упрощённый въезд для иностранцев в формате «визаран» и ввели вместо него безвизовый режим по принципу «60/120». Соответствующие поправки в законодательство были внесены 10 октября, сообщает пресс-служба МИДа страны.

«Визаран» (от английского — visa run) — способ продлить срок легального пребывания в стране, когда иностранцы выезжают за пределы конкретного государства и въезжают в него снова.

По новым правилам, иностранные граждане смогут находиться в Кыргызстане не более 60 дней подряд, а повторный въезд будет возможен только через 60 дней с момента пересечения границы.

«В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу „90/180“», — уточнили в министерстве.

Целью отмены «визарана» в МИДе назвали «обеспечение более эффективного управления миграционными потоками и улучшение общей безопасности страны».

В январе этого года формат «визаран» также отменили в Казахстане. В МВД страны тогда заявили, что изменения внесли, чтобы «люди соблюдали миграционное законодательство» Казахстана.

Кыргызстан и Казахстан стали одними из основных направлений отъезда россиян после объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре прошлого года. В 2022 году в Казахстан въехали 2,9 миллиона граждан России, в Кыргызстан — почти 450 тысяч россиян.