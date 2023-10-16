В зоопарке в Ферганской области скончалась зебра, сообщила пресс-служба областного управления по охране окружающей среды и экологии.

Комментируя ситуацию, директор парка заявил, что животное умерло от старости.

Он отметил, что зебры обычно живут 10−15 лет. Это животное попало в зоопарк в возрасте 5 лет и прожило в нем 7 лет.

«Зебры взрослеют в возрасте 1−1,5 лет. Они могут становиться ручными и размножаются в неволе. При благоприятных условиях зебры могут жить до 10 лет в естественных условиях и до 15 лет — в неволе», — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры, управления экологии, управления ветеринарии и развития животноводства Ферганской области и других организаций провели осмотр погибшего животного, проводятся лабораторные анализы.

В феврале в этом зоопарке скончался жираф по кличке Максим, привезённый из Казахстана в 2018 году. Директор зоопарка тогда сообщил, что жираф заболел во время сильных морозов.