США планируют ужесточить меры по ограничению доступа Китая к передовым чипам и оборудованию для их производства, рассчитывая затруднить поступление на китайский рынок технологий, которые могли бы дать КНР военное преимущество, пишет Bloomberg.

По словам источников издания, новые правила направлены на закрытие лазеек в торговых ограничениях, которые были введены в октябре прошлого года. Тогда американские власти ограничили продажу Китаю чипов для искусственного интеллекта, произведённых с применением американских технологий.

США, в частности, намерены ввести дополнительные проверки для китайских компаний, пытающихся обойти экспортные ограничения путём поставок через другие страны. Для этого разработчиков чипов из КНР добавят в список торговых ограничений, требуя от производителей из третьих стран получения лицензии США для выполнения заказов от этих компаний, уточняет агентство.

Обновлённые ограничения будут опубликованы на этой неделе, пишет Bloomberg. Новости уже отразились на акциях азиатских производителей полупроводниковой продукции.

«Администрация Байдена стремится усилить контроль над продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайским фирмам», — пояснили источники агентства.

В августе президент США Джо Байден также подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая, включая сферы разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Экономисты называют это противостояние «война чипов».