С 1 января 2024 года на автомобильных дорогах Узбекистана будут устанавливаться сезонные ограничения на передвижение грузовых автомобилей, автопоездов, прицепов (кроме специального транспорта) в высокотемпературные времена года. Это предусмотрено постановлением президента от 10 октября, сообщили в Министерстве юстиции. Копия документа есть у «Газеты.uz».

Кроме того, Кабинету министров поручено в течение двух месяцев разработать постановление для регулирования движения на дорогах и импорта грузовиков и прицепов категории N3 и O4 (за исключение специального транспорта и карьерных самосвалов) общей разрешённой массой с грузом более 44 тонн.

В частности, документ должен предусматривать внедрение отдельных номеров и техпаспортов таких автомобилей и регистрацию в единой электронной системе, а также правила передвижения такого транспорта и разрешение на передвижение по дорога общего пользования за плату.

Более того, планируется внедрить платежи и порядок взыскания за нарушение этих правил и ущерб дорогам.

С 2024 года виды работ на автодорогах будут включать в себя не только строительство и реконструкцию, но и содержание.

Постановлением также внедряется система, предусматривающая подготовку проектно- сметной документации, проведение дорожно-строительных работ, а также их приёмку с учётом показателей объёма и качества работ («объёмный метод»). Такой порядок планировалось внедрить ещё с 2019 года.

Более того, внедряется гарантийный срок службы не менее трёх лет по основным конструктивным элементам объектов, на которых завершены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

На совещании в сентябре президент отмечал, что из-за отсутствия автоматизированной системы мониторинга дорог нет объективных данных о нагрузке на дороги. По дорогам передвигается автотранспорт, превышающий допустимую осевую нагрузку.

Шавкат Мирзиёев указал, что в зарубежных странах на дорогах устанавливаются контрольные весы, измеряющие вес грузовых автомобилей. Он предложил устанавливать такие весы в стране на основе частного партнёрства, чтобы поддерживать качество дорог.

В ноябре 2020 года в Ташкенте предлагалось ввести временные ограничения на передвижение большегрузных автомобилей для предотвращения пробок, но это предложение так и не было принято.