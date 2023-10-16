Жители высотных домов, известных как «московские», на площади Хамида Алимджана в Ташкенте прислали в редакцию «Газеты.uz» эскизы реконструкции зданий, которые накануне им представили представители хокимията.

На эскизах изображён предлагаемый дизайн восьми остеклённых 18-этажных «московских» многоэтажек, а также трёх 9-этажных домов, расположенных неподалёку вдоль проспекта Мустакиллик.

Эскиз предоставлен жителями.

Домкомов домов попросили оповестить жителей о планах реконструкции. Сообщается, что часть материалов для реконструкции уже завезли, но работы не начинались.

Жители обеспокоены тем, что, помимо того, что дома потеряют свой изначальный вид с узнаваемыми декоративными элементами, в квартирах ухудшится проветривание.

Нынешний вид высоток. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Кроме того, неизвестно, как работы повлияют на конструкции зданий. Работы также должны согласовываться с жителями как собственниками квартир, отмечают они.

Хокимият: Реновация будет проводиться с обсуждением

В хокимияте Ташкента на запрос «Газеты.uz» ответили, что в городе запланирована программа реновации внешнего облика более 70 домов, в том числе обсуждаемых высоток.

Показанные жителям предложения были разработаны подрядчиком, таких предложений от него минимум три, но хокимият их не согласовывал и не одобрял, отметили в администрации города.

В хокимияте заверили, что работы будут обсуждаться с жителями домов, а также с архитекторами.

«Предлагается дизайн экстерьеров. Готовится презентация. Хокимият района собирает жителей. Проект обсуждают и защищают», — описали механизм согласования проектов реновации в хокимияте.

Реновация сейчас также проводится на улице Нукусской, отметили в администрации. Там в одном из домов работы закончены на 95%, в оставшихся — на 60%.

Улица Нукусская. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».