Фонд развития культуры и искусства Узбекистана объявил о проведении 4 и 5 ноября в Самарканде Международного благотворительного забега Samarkand Marathon. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе фонда.

Благотворительный забег Samarkand Marathon состоится в пятый раз. В этом году планируется участие более 5000 участников со всего мира.

Старты на разные дистанции разделены на два дня:

4 ноября пройдут забеги для детей от 4-х лет и северной (скандинавской) ходьбой на дистанции 2 км;

5 ноября пройдут марафон 42,2 км, полумарафон 21,1 км, забеги на 10 км, 5 к и 2 км. Будет также доступна дистанция 5 км для людей с инвалидностью по слуху и зрению.

Дистанция 5 км впервые включена в программу Samarkand Marathon.

Маршрут дистанций пролегает через историческую часть Самарканда. Старт и финиш расположены рядом с площадью Регистан. Участники будут бежать по центральным улицам города мимо исторических объектов.

Все средства, полученные от регистрационных взносов участников, будут направлены на реализацию благотворительной цели Samarkand Marathon — строительство спортивных детских площадок.