В Ферганском районе Узбекистана на границе с Кыргызстаном произошёл инцидент, в ходе которого скончались два человека, подозреваемых в контрабанде товарно-материальных ценностей. Пресс-служба Пограничных войск СГБ Узбекистана опубликовала официальное заявление.

В нём говорится, что в ночь на 16 октября пограничники, нёсшие службу в населённом пункте Вуадиль (Водил), остановили на территории махалли Бустон автомобиль, в котором находились местные жители А. М. и О. Ю. При досмотре машины в салоне были обнаружены товарно-материальные ценности, незаконно ввезённые в Узбекистан, говорится в сообщении.

Когда мужчинам было сообщено о необходимости проследовать в отделение Погранвойск, они и ещё около 10 человек, собравшихся вокруг машины, находясь под влиянием спиртного, отказались выполнять законные требования военнослужащих и оказали им активное сопротивление, в том числе применили к ним силу, отмечается в сообщении.

«В результате военнослужащие получили разные телесные повреждения. Поскольку силы были неравными, пограничники в целях прекращения незаконных действий граждан произвели предупредительные выстрелы, однако те продолжили свои незаконные действия», — заявили в Погранвойсках.

В отношении граждан, продолжавших, несмотря на предупреждение, оказывать активное сопротивление было применено оружие, двое из них в результате скончались на месте, говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.