Дехканабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор 61-летнему жителю Касбийского района Кашкадарьинской области, который убивал краснокнижных варанов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Ранее мы писали, что в Кашкадарьинской области мужчина убил и снял шкуры с 43 варанов, внесённых в Красную книгу Узбекистана. Сумма ущерба природе оценена в общей сложности в 311,8 млн сумов.

Ещё 20 ящеров, которых обнаружили у него дома, были выпущены в пустыню в Мубарекском районе, где они ранее обитали.

Подсудимый на суде заявил, что трижды перенёс инфаркт, пишет «Янги Узбекистон». После того, как он услышал от знакомых, что мясо и кожа варанов могут укрепить сердце, мужчина стал ловить ящеров и употреблять их в пищу.

Суд признал подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 25 закона «Об экологическом контроле», статьями 47, 49 и 50 закона «Об охране природы», 51 и 53 закона «Об охране и использовании животного мира», статьи 202 (нарушение порядка пользования животным или растительным миром) Уголовного кодекса и приговорил его к трём годам ограничения свободы. Ему также назначен штраф в размере 141,9 млн сумов.