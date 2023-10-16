Служба государственной безопасности и Таможенный комитет в результате оперативных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой сильнодействующих веществ из-за границы посредством международных курьерских перевозок, сообщила пресс-служба СГБ.

При попытке ввоза в Узбекистан силовики обнаружили и изъяли 5 кг порошка сильнодействующего лекарства прегабалина, которое было отправлено из Китая под видом средства, используемого для изготовления косметической продукции.





В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что этот объем препарата принадлежит троим гражданам Узбекистана 2000 и 2002 годов рождения. При досмотре их автомобиля Cobalt было найдено 1500 единиц прегабалина и 90 единиц тропикамида.

При проверке квартиры, которую эти граждане снимали в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, выяснилось, что там была создана секретная лаборатория, в которой две девушки, 2003 и 2005 годов рождения, входившие в состав преступной группы, занимались приготовлением сильнодействующих лекарств путём смешивания химических веществ и упаковки их в пустые капсулы.





В этой квартире были обнаружены 376 капсул прегабалина и 101 флакон тропикамида, готовые к продаже, и 14,15 кг порошка прегабалина. Правоохранители изъяли препараты, пустые капсулы и флаконы в 9 полиэтиленовых пакетах, а также 20 литров соляной кислоты, электронные весы, колбы, миксеры и шприцы.

В настоящее время в отношении шести членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статьям 246 (Контрабанда) и 251−1 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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