Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября ознакомился с проектом строительства новых гостиниц и оперного театра на территории международного делового центра Tashkent City, сообщила пресс-служба главы государства.

Речь идёт о двухэтажном здании на 150 мест для проведения концертов и выступлений оперных исполнителей, которое расположится рядом с конгресс-центром и гостиницей Hilton. Высота здания составит 12 метров, ширина — 23 метров, длинна — 44 метра. Здесь также будет звукозаписывающая комната, примерочная, буфет, столовая, медицинская комната, гардероб.

На территории оперного театра также строится автостоянка и фонтан. Проект строительства объект на площади 4000 кв. м. разработан совместно с турецкой компанией. Работы планируется завершить через 15 дней.

По данным пресс-службы президента, комплекс придаст «новый импульс развитию искусства в стране и послужит проведению культурных мероприятий на высоком уровне».

Президент также осмотрел ряд других сооружений в Tashkent city, находящихся на финальной стадии строительства.

Изначально в лотах Tashkent city не предусматривалось строительство оперного театра.

В ноябре 2021 года «Газета.uz» рассказывала, как в Национальном парке было высушено второе озеро. На его месте изначально планировалось построить новое здание Национального академического драмтеатра, но позже планы изменились и было решено строить оперный театр по предложению президента.

В рамках «секретного» постановления правительства заказчиком строительства выбрана дирекция международного делового центра Tashkent City при Кабмине, генеральный подрядчиком — Enter Engineering PTE, генеральный проектировщиком — Oil and Gas Design. Строительство началось 1 апреля 2021 года, завершить его планировалось к 2023 году.