Классическая неаполитанская пицца





Эта пицца получается ароматной и вкусной, с аппетитными хрустящими ободками.

Пицца с сосисками и сыром





Эту пиццу легко приготовить дома с детьми.

Пицца «Маргарита»





Состав этой пиццы необычайно прост: сыр моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика.

Пицца «Цезарь»





В этой пицце прекрасно сочетаются нежное дрожжевое тесто, пикантный соус, кусочки курочки, помидоры черри и листья айсберга.

Пицца «Солнышко»





Хрустящее слоёное тесто в сочетании с тонкими ломтиками колбасы и тягучий сыр делают эту пиццу очень вкусной.

Пицца «Кальцоне» с мясным фаршем





Кальцоне́ — это итальянский пирог, закрытая форма пиццы в виде полумесяца.

Турецкая мини-пицца





Мини-пицца отлично сгодится для обеда или в качестве перекуса на работе или в школе.

Кабачковая пицца





Необычная пицца с основой из кабачков.

Пицца Пепперони





Пицца Пепперони с моцареллой — блюдо, которое очень любят дети.