Классическая неаполитанская пицца
Эта пицца получается ароматной и вкусной, с аппетитными хрустящими ободками.
Пицца с сосисками и сыром
Эту пиццу легко приготовить дома с детьми.
Пицца «Маргарита»
Состав этой пиццы необычайно прост: сыр моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика.
Пицца «Цезарь»
В этой пицце прекрасно сочетаются нежное дрожжевое тесто, пикантный соус, кусочки курочки, помидоры черри и листья айсберга.
Пицца «Солнышко»
Хрустящее слоёное тесто в сочетании с тонкими ломтиками колбасы и тягучий сыр делают эту пиццу очень вкусной.
Пицца «Кальцоне» с мясным фаршем
Кальцоне́ — это итальянский пирог, закрытая форма пиццы в виде полумесяца.
Турецкая мини-пицца
Мини-пицца отлично сгодится для обеда или в качестве перекуса на работе или в школе.
Кабачковая пицца
Необычная пицца с основой из кабачков.
Пицца Пепперони
Пицца Пепперони с моцареллой — блюдо, которое очень любят дети.