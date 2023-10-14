Каустическая сода, кальцинированная сода, строительное стекло, технический керосин, нефтяной парафин и формалин исключаются из перечня высоколиквидных или монопольных видов продукции, сырья и материалов, которые реализуются на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги. Это предусмотрено указом президента от 12 октября (копия документа есть у «Газеты.uz»).

С таким предложением выступили Министерство экономики и финансов, а также Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Перечень продукции, сырья и материалов, реализуемых на внутреннем рынке предприятиями-монополистами, на основе рыночных принципов, только через биржевые торги, был утверждён президентом в ноября 2017 года. Сейчас в него входят 45 видов продукции и сырья.

Комитету по конкуренции предоставляется право устанавливать критерии и характеристики товаров и сырья, допускаемых к торгам на товарно-сырьевых биржах, а также вносить изменения и дополнения в вышеуказанный перечень.

До 1 марта 2024 года комитет должен внести в Кабинет министров проект закона «О товарно-сырьевая биржах», включив в него порядок и особенности деятельности товарных бирж, а также требования к товарам, реализуемых на бирже, и механизмы выпуска производных финансовых инструментов.

Отметим, что Кунградский содовый завод входит в реестр хозсубъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, в части кальцинированной соды, а «Навоиазот» — в части производства формалина.





Согласно указу, акции пакетов компании «Узкимёсаноат», объединяющей химические предприятия Узбекистана, в Дехканабадском калийном заводе, Кунградском содовом заводе, «Кимётранс-логистик» (оказывает логистические услуги предприятиям химической отрасли по внутри и межотраслевой перевозке сырья и готовой продукции), торговая площадка «Хамкор-кимёсервис» и «Кимётранс», в течение двух месяцев будут переданы Агентству по управлению госактивами (АУГА) и Фонду реконструкции и развития. Большую часть этих предприятий планировалось приватизировать ещё во втором квартале 2023 года.

Кроме того, АУГА совместно с «Узкимёсаноат» проведёт инвентаризацию всех принадлежащих ей компаний и разработает предложения по их передаче в Госактив.