Компания UzAuto Motors планирует начать продажи нового кроссовера Chevrolet Captiva в трёх комплектациях ориентировочно в конце октября. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

Captiva позиционируется как семейный автомобиль SUV-C класса, который отличается «современным дизайном и уже узнаваемым среди автомобилей семейства Chevrolet стилем».

По данным компании, сиденья обиты кожей soft touch, есть панорамный люк и рейлинги.

В машине установлен сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, который может быть интегрирован с Apple CarPlay и Android Auto. Он обеспечивает обзор с помощью системы кругового обзора (360 градусов), либо камеры заднего вида. Машина также оборудована шестью динамиками, а также USB-портам во всех рядах сидений.

В Captiva — 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, коробка автомат (CVT вариатор) и рулевое управление с электроусилителем, 4 подушки безопасности (2 передние и 2 боковые), тормозная система ABS и EBD, система стабилизации StabiliTrak.

В нём также установлены крепления для детских кресел (ISOFIX), 3-точечные ремни во всех положениях, противоугонная сигнализация, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, система контроля давления в шинах (TPMS), круиз-контроль и другое.

Комплектация и цены (с НДС):

LT (5-местный) — 299 900 000 сумов;

LT2 (7 местный): 319 900 000 сум;

Premier (7 местный): 349 900 000 сум.

Для сравнения в 2021 году цены были такими:

LT базовая — 192 775 000 сумов;

LT 5 местный — 238 086 957 сумов;

LT 7 местный — 244 782 609 сумов;

Premier 7 местный — 269 478 261 сумов.

Напомним, в сентябре 2021 года UzAuto Motors объявила о старте продаж обновлённой Captiva 2022 года в четырёх комплектациях. Однако уже в ноябре компания отменила продажи, сославшись на сложную ситуацию в мировом автопроме.

Сообщалось также, что модель не прошла климатические испытания в Узбекистане. В компании тогда заявили, что продажи могут начаться после доработки.