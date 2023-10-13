На станции «Алишер Навои» Ташкентского метрополитена 12 октября 18-летняя девушка бросилась на рельсы перед приближающимся поездом, сообщила пресс-служба Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл 12 октября. Находившийся на платформе сотрудник Управления по обеспечению безопасности на метрополитене (УОБМ) заметил это и спрыгнул на рельсы за ней, попытался поднять и оттащить её.

Машинист немедленно остановил поезд. В это время на помощь подоспел второй сотрудник УОБМ, который также спустился на рельсы. Вместе они смогли поднять девушку на платформу.

Установлено, что она родом из Ферганской области, родилась в 2005 году и является студенткой второго курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. Сотрудники УОБМ вызвали бригаду скорой помощи для оказания медицинской помощи девушке и связались с её родственниками, чтобы сообщить о произошедшем, говорится в сообщении.

При просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения было замечено, что девушка в момент происшествия вела себя неадекватно, отметили в ведомстве.

По данному факту проводится расследование.