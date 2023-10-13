В Миришкорском районе Кашкадарьинской области во время рыбалки утонул мужчина. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По его данным, 7 октября житель махалли «Юкори оброн» отправился на искусственный водоём «Сечанкуль», расположенный в селе Памук, чтобы порыбачить со своим знакомым, и по неосторожности утонул.

В ходе следственных действий и поисков 10 октября тело мужчины было обнаружено в водоёме сотрудниками областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведётся следствие.