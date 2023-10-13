За последние 25 лет более 40% шельфовых ледников Антарктиды сократились в объёме. Почти половина из них не демонстрирует «никаких признаков восстановления», пишет The Guardian. К такому выводу пришли учёные из Университета Лидса (Великобритания), их работа опубликована в журнале Scientific Advances.

Исследователи подсчитали, что с 1997 по 2021 годы на западе Антарктиды было потеряно 67 трлн тонн льда, в то время как на востоке прибавилось 59 трлн тонн. В результате чистые потери льда составили 7,5 трлн тонн.

При сокращении шельфовые ледники выбрасывают в море большее количество пресной воды, что может нарушить течения Южного океана, считают учёные. Для анализа было изучено более 100 тысяч изображений, сделанных из космоса.

«Существует неоднозначная картина разрушения шельфового ледника, и это связано с температурой океана и океанскими течениями вокруг Антарктиды. Западная половина [континента] подвержена воздействию тёплой воды, которая может быстро разрушить шельфовые ледники снизу, тогда как большая часть восточной Антарктиды в настоящее время защищена от близлежащей тёплой воды полосой холодной воды на побережье», — отметил руководитель исследования Бенджамин Дэвисон.

Учёные полагают, что потеря льда является результатом климатического кризиса, а не естественных изменений, при которых вырастало бы больше льда.