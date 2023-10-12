Известный учёный, доктор географических наук, профессор Виктор Евгеньевич Чуб скончался в возрасте 78 лет. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в Узгидромете, который он возглавлял с 25 лет — 1992 по 2017 год, когда вышел на пенсию.

Виктор Чуб родился в 1945 году. Он окончил Ташкентский государственный университет в 1967 году.

В 1966—1976 годах работал техником, старшим инженером 2-й гидрографической партии Управления гидрометеорологической службы Узбекистана, был начальником Амударьинской гидрографической партии, начальником гидрографической партии водных ресурсов Управления гидрометеорологической службы.

С 1976 по 1979 годы работал старшим научным сотрудником Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института. В 1979—1991 годах занимал должность заместителя начальника, а в 1991—1992 годах — начальника Управления гидрометеорологической службы.

С 1992 по 2004 годы возглавлял Главное управление по гидрометеорологии при Кабинете министров Узбекистана (Главгидромет, в 2004 году преобразован в Центр гидрометеорологической службы — Узгидромет).

В 1993 года одновременно был директором Среднеазиатского научно-исследовательского гидрометеорологического института имени Бугаева.