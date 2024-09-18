10 сентября в Будапеште стартовала 45-я Всемирная шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. На данный момент завершились шесть туров. Мужская сборная Узбекистана одержала пять победу и потерпела одно поражение, у женской на счету четыре победы, одно поражение и одна ничья.

Тренер по шахматам Георгий Шванов подробно рассказывает о результатах мужской и женской сборных Узбекистана.

Мужская сборная





То, что мужская сборная страны не в оптимальной форме стало ясно уже в первом матче, против Тринидада и Тобаго. Нодирбек Якуббоев сыграл вничью, до самого конца находясь в проигранной позиции. В последний момент соперник проявил слишком много уважения перед авторитетным соперников, согласившись на ничью.

Райан Харпер получил комфортное преимущество против Джахонгира Вахидова, но промедлил, упустив его, а в дальнейшем и вовсе проиграл. И даже Нодирбек Абдусатторов, стратегически переиграв соперника, дал ему возможность создать контригру, которой тот не воспользовался. Хотя матч и был выигран со счётом 3,5:0,5, его течение вряд ли обрадовало сборную.

Во втором туре без особых трудностей была обыграна сильнейшая африканская сборная — Египет. А в третьем узбекистанцы победили Хорватию — страны-наследницы богатых шахматных традиций Югославии. За оба матча наши шахматисты сделали лишь две ничьи. Казалось, что ребята разыгрались и набрали форму. Но встреча со сборной Вьетнама принесла огорчения.





Не нужно забывать, что сильных игроков в мире много. Порядка 20 сборных в одном стыковом матче способны победить кого угодно, что доказали украинцы, одолев рейтинг-фаворитов соревнования — США.

Дин Лижэнь и Ле Куанг Льём. Фото: ФИДЕ.



Вьетнам далеко не последняя страна в шахматах. Так, их лидер, чемпион мира по блицу 2013 года Ле Куанг Льём, перед началом Олимпиады находился на 14-м месте по рейтингу. За первую половину турнира он поднялся ещё выше, победив и действующего чемпиона мира из Китая Дина Лижэня. На третьей доске за Вьетнам играет Ле Туан Минь — один из сильнейших онлайн-блицоров мира.

Поэтому поражение узбекской команды (1:3), несмотря на преимущество в рейтинге, нельзя назвать сенсацией — скорее неожиданным, но вполне возможным результатом. Жавохир Синдаров в неприятной, но защитимой позиции просмотрел тактический удар, а Нодирбек Якуббоев слишком смело сыграл на атаку, ослабив прикрытие собственного короля. Нодирбек Абдусатторов и Джахонгир Вахидов не имели реальных шансов взять реванш.

Нодирбек Якуббоев.

Жавохир Синдаров.

Шамсиддин Вохидов.

Жахонгир Вахидов.



Следующий матч, против команды Молдовы, выдался намного легче. Даже то, что в партии Нодирбека Якуббоева и мастера FIDE Егора Лашкина в головоломных осложнениях соперники оказались равны друг другу, не омрачило общей крупной победы — 3,5:0:5

В матче против Израиля болельщикам Узбекистана пришлось понервничать. Жавохир Синдаров упустил из виду несложную тактику и проиграл, а Нодирбек Абдусатторов вышел в стратегически рискованный вариант против Максима Родштейна. Но идея играть на осложнения принесла плоды, и лидер израильтян вскоре растерял перевес, оказавшись в безнадёжной позиции.

Шамсиддин Вохидов владел перевесом, но не смог победить участника восьми олимпиад Илью Смирина. Зато Нодирбек Якуббоев уверенно переиграл Идо Горенштейна. Итоговый счёт 2,5:1,5 в пользу Узбекистана.

Если оценивать игру шахматистов в отдельности, то видно что Нодирбек Абдусатторов показывает отличный результат. В его активе — победы на тремя неплохими гроссмейстерами и ничья против вышеупомянутого Ле Куанг Лиема.

Нодирбек Якуббоев играет в своём излюбленном остром стиле. Это позволяет набирать много очков, когда шахматист в форме, но сейчас его форма далека от лучшей. Результат: две ничьи против уступающих и в рейтинге, и в звании соперников и поражение в матче с Вьетнамом.

Жавохир Синдаров проиграл две партии на грубых тактических ошибках, что говорит о явной растренированности.

Шамсиддин Вохидов. Фото: UzChess / Telegram

Шамсиддин Вохидов, напротив, не потерпел ни одного поражения, обыграв двух очень опытных гроссмейстеров: Зденко Кожул дважды становился чемпионом ещё Югославии, а Виорел Иордэкеску участвовал на девяти шахматных олимпиадах и тренировал одного из сильнейших гроссмейстеров мира в 2000-е годы Вугара Гашимова.

Джахонгир Вахидов, будучи запасным, сыграл две партии. И хотя его игру в них трудно назвать оптимальной, она принесла полтора очка. Можно ожидать, что в одном из следующих матчей Жавохиру Синдарову дадут передохнуть, и Джахонгир снова сядет за доску.

По итогам шести туров мужская сборная находится на 5-м месте. С одной стороны, ещё вполне возможно бороться за победу, с другой — игра ребят вызывает опасения. Ведь для борьбы за «золото» им придётся победить показывающих выдающиеся результаты индийцев, а также не потерпевших ни одного матчевого поражения китайцев и иранцев, для чего придётся показать форму лучше, чем сейчас.

Женская сборная

Женская сборная по шахматам с тренером Алексеем Дреевым. Michał Walusza / FIDE.



Женская сборная страны однозначно радует болельщиков. Если две первые победы добыты против заметно более слабых соперниц, то в дальнейшем повержены сильные сборные Венгрии и Болгарии. Последнюю возглавляла экс-чемпионка мира Антоанетта Стефанова. Именно победа над ней в исполнении Афрузы Хамдамовой обеспечила общекомандную победу. Афруза показала впечатляющее мастерство в завершающей стадии партии.

Грузинки — одни из главных фавориток соревнования, и поражение с минимальным счётом в матче против них в пятом туре — очень достойный результат. Белла Хотенашвили преподала стратегический урок Маржоне Маликовой, но Афруза Хамдамова и Нилуфар Якуббоева защищались упорно, а Умида Омонова даже получила выигранную на вид, но ничейную в теории позицию.

Нодира Нодиржанова, Нилуфар Якуббоева, Умида Омонова и Афруза Хамдамова. Фото: UzChess / Telegram

Шахматистки Нидерландов также на каждой доске превосходили по рейтингу соперницу из нашей страны, и Махтелд ван Форест получила лишнюю пешку против Умиды Омоновой уже в начале игры. В дальнейшем Умида практически уравняла позицию, но избрала неверный план и проиграла. Отыграться смогла вышедшая на матч запасная участница команды Нодира Нодиржанова, уверенно отбив слишком резкую атаку соперницы.

Женская сборная после шести туров делит 13-е место, находясь по дополнительным показателям на 16-м. Если шахматистки продолжат играть столь же хорошо, место в первой десятке будет абсолютно достижимым.

Напомним, в седьмом туре, который состоится 18 сентября, мужская сборная сыграет с Украиной, а женская — с Грецией.

Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуется 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования проходят в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.