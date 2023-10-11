Хокимият Ташкента объявил приём предложений по присвоению наименований некоторым кварталам и улицам, расположенным в Янгихаётском районе Ташкента.

Напомним, этот район образован из части Серягелийского и Бектемирского районов столицы, а также четырёх районов Ташкентской области.

«Газета.uz» ранее публиковала беседу с начальником отдела картографии и топонимики Департамента цифрового развития хокимията Ташкента Анваром Джаббаровым. По его словам многие объекты в столице никак не называются, таких объектов на апрель 2021 года в столице более 200.

В частности, в Сергелийском районе есть место, которое называется просто «10-я строительная площадка». «Граждане, купившие там жилплощадь, получили кадастры, где вместо названия улицы указан номер строительной площадки», — рассказал тогда Анвар Джаббаров.

Таким образом, жители Ташкенте могут предложить, как назвать или переименовать недавно построенные в новом районе объекты.

Предложения будут приниматься с 10 октября по 17 октября. Предлагаемое название должно:

отражать наиболее характерные признаки географического объекта;

соответствовать существующей системе наименований географических объектов на месте расположения;

учитывать географические, исторические, национальные, этнические, лингвистические и другие особенности местного населения;

быть универсальным и кратким — не более трёх слов.

Сбор предложений проводится на сайте Geonom.tashkent.uz.