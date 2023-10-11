Премьер-министр Абдулла Арипов своим постановлением от 10 октября утвердил обновлённые правила пользования метрополитеном Ташкента, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции Узбекистана.

Старые правила пользования метро были внутренним документом, теперь они утверждаются Кабинетом министров согласно закону «О транспорте».

В правилах отражены понятия «платформа станции», «билет», «пассажир», «досмотр», «груз» и другие.

В документе дополнены и уточнены требования по безопасности в метро. До этого пассажиры должны были беспрепятственно предъявлять для досмотра ручную кладь и багаж, в том числе упакованные или запечатанные коробки и другие предметы, а также по первому требованию сотрудников безопасности метрополитена или сотрудников органов внутренних дел не препятствовать личному досмотру.

Теперь в правилах говорится, что пассажиры и другие лица должны предъявить багаж для досмотра на основании законного требования сотрудников ОВД. При этом лица, попавшие под подозрение в том, что они объявлены в розыск, или ведущие себя подозрительно во время досмотра, могут быть досмотрены лично в порядке, установленном законом.

Кроме того, установлено, что при отказе от досмотра на основании законного требования сотрудников ОВД пассажиры и другие лица не допускаются в метро.

На объектах инфраструктуры и в охранных зонах метро запрещается:

занятие всеми видами деятельности, требующими использования легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ и устройств под давлением, а также строительство и организация соответствующих развлекательных заведений;

сбор мусора, сжигание и разведение костров на расстоянии менее 25 м от объектов метро, включая надземного вентиляционного оборудования;

размещение транспортных средств, работающих на газовом топливе (за исключением автомобилей, оснащённых автоматической системой пожаротушения, и специальных открытых стоянок под эстакадами) и размещение транспорта, гружённого горючими материалами, под эстакадами (на автостоянках).

В метро запрещено:

залезать на парапеты, ограждения, а также перепрыгивать через них;

употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или входить в метро в состояние алкогольного опьянения (в старых правилах запрещено входить в метро в алкогольном, наркотическом состоянии, но не прописан запрет на их употребление внутри объектов);

курение табака, электронных сигарет и насвая (в старых правилах имеется запрет курения без уточнения табачной продукции, которую нельзя употреблять);

использование открытого огня, пиротехнических средств (фейерверков, петард и т. п. ) на территории метро и в вагонах;

) на территории метро и в вагонах; нахождение без обуви и одежды на территории метрополитена;

вход на станцию в одежде и обуви, а также с багажом, которые могут испачкать одежду пассажиров, вагоны, сооружения и устройства, а также с велосипедом (за исключением складных велосипедов), мопедом, скутером и другими средствами передвижения. Исключение — детские велосипеды, детские и инвалидные коляски, музыкальные инструменты, колющие, режущие и бьющиеся предметы, сани, лыжи и удочки в чехлах;

в одежде и обуви, а также с багажом, которые могут испачкать одежду пассажиров, вагоны, сооружения и устройства, а также (за исключением складных велосипедов), мопедом, скутером Исключение — детские велосипеды, детские и инвалидные коляски, музыкальные инструменты, колющие, режущие и бьющиеся предметы, сани, лыжи и удочки в чехлах; употребление пищевых продуктов, которые могут испачкать одежду пассажиров на станции и в вагонах;

пронос в метро шаров, наполненных горючими газами;

движение мотоциклов и скутеров, использование беспилотных летательных аппаратов на территории станции, ее территории и прилегающих к станции подземных переходах;

выполнение акробатических и спортивных упражнений, игра в различные виды спортивных мячей на территории станции и в вагонах;

видео- и фотосъёмка в служебных (технических) помещениях и специальных объектах;

пассажирам запрещено выходить на железнодорожные пути станции, заходить в технологические помещения и тоннели, подниматься и ходить по крыше вагонов, залезать между вагонами и другими частями поездов, заходить в кабину машиниста;

пассажирам запрещено входить в огороженные объекты метро и в производственные территории;

размещение на сидениях в вагонах детей в грязной обуви и крупногабаритного багажа;

и крупногабаритного багажа; открывать двери вагонов во время движения и остановки, препятствовать их открытию или закрытию на станциях, вытаскивать части тела из окон вагонов, бросать предметы и мусор;

повреждение объектов инфраструктуры метрополитена и поездов;

размещение надписей, изображений, информационных и рекламных материалов на объектах инфраструктуры метро и на внешних (внутренних) поверхностях подвижного состава без согласования с руководством метро;

торговать на платформах станции и вагонах

на платформах станции и вагонах совершение действий, нарушающих работу метрополитена, или подготовка к их совершению, в том числе сознательное распространение ложных новостей о ситуациях или действиях, создающих угрозу жизни и здоровью пассажиров;

носить без чехла колющие, режущие и хрупкие предметы, санеи лыжи, коньки и удочки;

переходить запрещающую полосу на станции до прибытия поезда:

совершать действия, препятствующие работе эскалаторов, садиться на них и ставить багаж.

Что нельзя провозить в метро?

В метро нельзя провозить:

все виды огнестрельного и колющегося оружия без соответствующего разрешения;

все виды отравляющих и ядовитых веществ без соответствующего разрешения;

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества;

сжатые и сжиженные газы;

вяжущие, пахучие и едкие вещества, перевозимые без герметичных ёмкостей и контейнеров.

На что требуется разрешение руководства метро

С письменного согласия руководства метро разрешается:

профессиональная фото- и видеосъёмка на станции;

на станции; использование музыкальных инструментов и звукоусилительных устройств в вагонах и объектах инфраструктуры метрополитена (за исключением использования слуховых аппаратов и наушников);

проведение представлений на станциях, а также вход в метро в театральной одежде и одежде персонажей сказок;

и одежде персонажей сказок; проведение культурных, спортивных, развлекательных, политических и других мероприятий.

Права и обязанности пассажиров

Пассажиры имеют право:

бесплатно провозить детей до 7 лет, детские велосипеды, детские и инвалидные коляски, музыкальные инструменты, колющие, режущие и бьющиеся предметы, сани, лыжи и рыболовные удочки в чехле;

лица с инвалидностью и ограниченными возможностями могут использовать технические средства метрополитена (лифты, подъёмные устройства для инвалидных колясок и другое оборудование), получить при необходимости помощь сотрудников метро;

на любительскую фото- и видеосъёмку станций (за исключением некоторых мест, указанных выше);

станций (за исключением некоторых мест, указанных выше); пользоваться медицинскими пунктами на станциях;

пользоваться телефонами и средствами связи;

бесплатно провозить багаж, размер которого в сумме трёх измерений составляет не более 200 см: ширина — до 60 см, длина — 70 см, высота — 70 см.

при необходимости с разрешения работников метрополитена пользоваться остановившимся эскалатором.

Обязанности пассажиров практически не изменились.

Работникам метрополитена расширили права и обязанности, в том числе они могут останавливать всех пассажиров, пытающихся пройти через пункт пропуска с использованием документов, которые не являются подлинными, недействительными или не дают права на бесплатный проезд.