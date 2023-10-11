Сотрудники Таможенного управления по Сурхандарьинской области совместно со Службой государственной безопасности и военнослужащими Пограничных войск пресекли попытку ввоза наркотиков из Афганистана в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба областного управления.





При осмотре грузового поезда на таможенном посту «Айритом» служебная собака подала сигнал о наличии наркотиков. В тележке под кузовом вагона было обнаружено два пакета с 2,14 кг опия. Таможенные органы начали проверку по факту инцидента.