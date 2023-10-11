Автомобильный номер 01 777 RRR 10 октября был продан на аукционе за 893,97 млн сумов (73,27 тысяч долларов США по курсу ЦБ на эту дату). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

Со старта аукциона цена лота выросла в 3 раза — с 297 млн сумов. Это сделало его самым дорогим «красивым» автономером для юридических лиц в Узбекистане.

В онлайн-торгах, продолжавшихся полтора часа, приняли участие два претендента. Они подали в общей сложности 49 ценовых предложений.

У нового владельца автономера есть 30 дней на оформление в СБДД.

В мае 2022 года за 669 млн сумов был продан автомобильный номер для юрлиц 50 777 ZZZ.