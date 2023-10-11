Китайский автопроизводитель BYD подписал рамочное соглашение с хокимиятом Ташкента, согласно которому администрация столицы закупит 2000 электробусов BYD K9UD eBus с нулевым уровнем выбросов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

В компании заявили, что BYD настроит электробусы в соответствии с местным климатом и дорожными условиями в Ташкенте.

Модель K9UD eBus имеет длину в 12 м и может вместить до 90 пассажиров. Низкий пол позволяет пожилым людям и детям легко садиться в автобус и выходить из него, а просторный салон повышает комфорт езды, говорится в сообщении

Ожидается, что первая партия из 200 электробусов будет поставлена в 2024 году.





«Мы рады привезти в Ташкент электрические автобусы BYD с нулевым уровнем выбросов. Мы надеемся работать с хокимиятом Ташкента, чтобы обеспечить жителей безопасным, надёжным, удобным и чистым общественным транспортом», — сказал генеральный директор отдела эксплуатации коммерческих автомобилей BYD Чунлун Тянь,

И. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков заявил, что это соглашение о покупке электробусов BYD соответствует стратегии перехода Узбекистана на «зелёную» экономику, и электрификация транспорта будет способствовать улучшению качества жизни граждан.