Регистрация скоростных электромотоциклов и электросамокатов стала обязательной в Государственной службе безопасности дорожного движения. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 4 ноября.

Госрегистрации подлежат электромобили с объемом двигателя мощностью от 4 и более кВт или максимальной скоростью 40 и более км в час (электромотоциклы и электросамокаты). Ранее предусматривалась регистрация только автомототранспортных средств с двигателем 50 и более куб. см или максимальной скоростью 50 и более км в час.

Как уточняет Spot, средняя скорость электросамокатов достигает 25−30 км в час, но максимальная может достигать и 75 км в час. Такие самокаты есть на рынке Узбекистана и предлагаются по цене от 200 до 1700 долларов в зависимости от технических характеристик.

Этим же постановлением владельцам транспортных средств разрешили заказывать автомобильные номера с любой комбинацией букв по цене от 300 до 900 БРВ в Ташкенте и от 200 до 500 БРВ — в регионах.