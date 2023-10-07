В аэропорту Ташкента рано утром 7 октября задержан пассажир рейса Uzbekistan Airways HY-274 из Стамбула, который оказался в розыске.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана, житель Ферганской области М. А. закурил на борту самолёта во время полёта, за что по прибытии был задержан сотрудниками департамента.

При оформлении протокола по части 2 статьи 122 Кодекса об административной ответственности (употребление табачной продукции на воздушных судах, влечёт наложение штрафа в сумме 2 базовых расчётных величин) было установлено, что мужчина находится в розыске.

ОВД города Коканда объявило его в розыск в связи с тем, что он скрывался от органов суда по делу о совершении преступления согласно части 1 статьи 276 Уголовного кодекса — незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта (наказываются штрафом до 50 БРВ или обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет).

Задержанный в установленном порядке передан правоохранительным органам, отметили в департаменте.