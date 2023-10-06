В Юкоричирчикском районе Ташкентской области срубили три чинары, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Факт вырубки был установлен в ходе рейда, проведённого сотрудниками управления экологии Ташкентской области и районной прокуратуры на территории махалли «Файзабад».

Ущерб природе составил почти 148,8 млн сумов. Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело. В настоящее время ведётся следствие.

Кроме того, 4 октября в Фергане неизвестные срубили ещё одну чинару, на сей раз многолетнюю, сообщила пресс-служба областного управления экологии.

Лица, причастные к вырубке, и размер нанесённого ущерба устанавливаются.