Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, совершающий официальный визит в Российскую Федерацию, вечером 5 октября прибыл из Казани в Москву.

Как сообщила пресс-служба президента, в аэропорту «Внуково-2» его встретили заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.





Здесь в честь президента были подняты флаги Узбекистана и России, выстроен почётный караул. Состоялась торжественная церемония встречи.





На 6 октября запланированы переговоры президентов двух стран в узком и расширенном форматах. Будут обсуждены вопросы «углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества», говорится в сообщении.

Намечено рассмотреть состояние и перспективы расширения «всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях».

Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент Узбекистана также проведёт переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В первый день визита Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, посетил выставку промышленного потенциала Татарстана и осмотрел достопримечательности Казани.