Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, совершающий официальный визит в Российскую Федерацию, вечером 5 октября прибыл из Казани в Москву.
Как сообщила пресс-служба президента, в аэропорту «Внуково-2» его встретили заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
Здесь в честь президента были подняты флаги Узбекистана и России, выстроен почётный караул. Состоялась торжественная церемония встречи.
На 6 октября запланированы переговоры президентов двух стран в узком и расширенном форматах. Будут обсуждены вопросы «углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества», говорится в сообщении.
Намечено рассмотреть состояние и перспективы расширения «всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях».
Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Президент Узбекистана также проведёт переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
В первый день визита Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, посетил выставку промышленного потенциала Татарстана и осмотрел достопримечательности Казани.