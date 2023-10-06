Причины, вызывающие пыльные бури в Узбекистане, перечислили на пресс-конференции с участием руководства Агентства гидрометеорологической службы в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Внешние причины

В регионах Казахстана, Туркменистана и Афганистана из-за резкого уменьшения количества осадков и деградации орошаемых земель на фоне пересыхания водоёмов нарастает опустынивание, происходят сильные бури, а песок и пыль, поднимающиеся во время них в воздух, попадают и на территорию Узбекистана.

В западные (Бухарская область) и южные (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) регионы Узбекистана песок и пыль с пустынных территорий Туркменистана и Северного Афганистана заносит так называемый «афганец» (сухой и жаркий ветер).

Внутренние факторы

К внутренним факторам относится рост опустынивания и деградации пастбищ в стране.

Кроме того, из-за увеличения количества строительных площадок во время усиления ветра в воздух поднимаются частицы пыли и песка.

Влияние оказывают и выбросы вредных газов в атмосферу промышленными предприятиями и автомобилями.

В Узгидромете отметили, что проводят мониторинг загрязнения воздуха на 74 стационарных наблюдательных пунктах в 26 городах страны. Отбор проб воздуха осуществляется трижды в сутки.

Онлайн-мониторинг также осуществляется на 8 современных автоматических станциях мониторинга, установленных в 7 городах страны — Джизаке, Гулистане, Самарканде, Термезе, Нукусе, Ургенче и Ташкенте.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся также с помощью передвижной экологической лаборатории.

Эти наблюдательные пункты отслеживают 12 видов выбросов, загрязняющих атмосферу. В нынешнем году в Ташкенте было взято и проанализировано более 23 тысяч проб воздуха, а по всей сети проанализировано 98 тысяч проб воздуха.

В Бухаре, Термезе и Ташкенте зафиксированы случаи высокого уровня загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью 10 РМ.

Кроме того, по данным Узгидромета, в Узбекистане увеличилось годовое количество дней с температурой воздуха +40 градусов и выше. В пустынных районах, на севере и юге Узбекистана число аномально жарких дней увеличилось до 25−40 дней. Обычно же периоды сильной жары длились 15−30 дней.

Увеличилась продолжительность засушливых периодов, что приводит к пересушиванию атмосферы и водному дефициту. В последние годы число дней с атмосферной засухой (повышенной испаряемостью воды из водоёмов) составляет 50−80, что больше среднемноголетних значений (30−70 дней).