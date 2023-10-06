Министерство экономики и коммерции Кыргызстана ввело временное государственное регулирование на хлеб и хлебобулочные изделия на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение принято, чтобы не допустить повышения цен на эти социально значимые продукты и обеспечить их ценовую доступность, говорится в сообщении.

Kaktus.media со ссылкой на Службу антимонопольного регулирования уточняет, что мера будет действовать 90 дней, а цены установят в ближайшие дни.

«Все виды хлеба туда входят — тандырные лепёшки и формовой. Но только из муки первого сорта. У нас было собрание сегодня, мы дали поручение по регионам, чтобы там установили максимальные цены. Потом мы начнём мониторить цены. Если будут нарушения, мы имеем право в первый раз выдать предписание, а во второй — уже оштрафовать», — пояснили изданию в службе.

В сентябре власти Кыргызстана также на полгода запретили вывозить муку, пшеничное зерно и меслин. Правительство объяснило эту меру «обеспечением продовольственной безопасности». За несколько недель до введения запрета в стране сильно подорожала мука, завозимая из Казахстана и занимающая до 50% местного рынка.

«Газета.uz» писала, что на фоне подорожания экспортного зерна из Казахстана резко выросли цены на муку и хлеб в регионах Узбекистана.