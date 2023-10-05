В результате обстрела российскими войсками села Гроза в Купянском районе Харьковской области Украины погибли минимум 49 человек, в том числе ребёнок. Ещё семеро пострадали, сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным ведомства, ракетный удар был нанесён 5 октября в 13:25 по местному времени. «Зафиксировано попадание в гражданский объект — сельское кафе-магазин», — сказано в сообщении.

В момент обстрела в кафе-магазине «было много гражданских», отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. На месте удара продолжают работу сотрудники экстренных служб.

«Украина Сейчас» со ссылкой на источники пишет, что в кафе в Грозе проходили поминки, поэтому там собралось много людей.

Министерство обороны России пока не делало заявлений об этом ракетном ударе.