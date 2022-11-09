Заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистан Жамшид Ходжаев 8 ноября принял основателей российского маркетплейса Wildberries — Владислава и Татьяну Бакальчук, сообщила пресс-служба МИВТ.

В ходе встречи был озвучен рост спроса на рынке электронной коммерции, объём которого в Узбекистане должен составить 1 млрд долларов к концу года, «что обусловлено доступным интернетом и базой активных пользователей молодого возраста в Узбекистане», говорится в сообщении.

На встрече была достигнута договорённость по созданию полноценного логистического комплекса Wildberries в Ташкенте, а также сортировочного центра с сервисом «единого окна» таможенных и сертификационных органов для упрощения процедур регистрации товаров. Он будет использоваться для реализации готовой узбекской продукции посредством маркетплейса.

Общая стоимость проекта составит 130 млн долларов, с момента ввода проекта в эксплуатацию будет создано 5000 рабочих мест.

Жамшид Ходжаев.

Как ожидается, узбекские производители поставят для торговли в маркетплейсе текстильной продукции более чем на 900 млн долларов, кожевенных изделий на 121,5 млн, строительных материалов на 172,2 млн, электробытовой продукции на 382,5 млн долларов на первом этапе.

В рамках реализации проекта Wildberries предоставит возможность предпринимателям из Узбекистана регистрироваться в качестве продавцов, проведет для узбекских производителей онлайн-семинары на узбекском и русском языках для обучения навыкам работы на электронной платформе и торговле своими товарами.

Кроме того, Wildberries планирует запустить фабрику по созданию новых узбекских брендов, где будут проводиться маркетинговые исследования, анализ рынка и разработка этих брендов.

Напомним, Wildberries, основанный в России в 2004 году, является крупнейшим в регионе онлайн-гипермаркетом универсального формата. О планах начать работу в Узбекистане маркетплейс заявлял еще в 2020 году, однако первые пункты выдачи открылись в Ташкенте только в феврале 2022-го.