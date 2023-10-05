Министерство высшего образования, науки и инноваций будет координировать деятельность профессиональных образовательных учреждений в качестве целостной системы. Об этом было сообщено 4 октября на презентации, посвящённой сфере профобразования, у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В мире уделяется большое внимание профессиональному образованию и обучению навыкам. «Многие годы мы повторно возвращаемся к этому направлению. Какие результаты дают обучение навыкам, языкам в 10−11-х классах школ?.. Как техникумы будут гармонизированы со школами? Техникум должен обучать по направлениям, исходя из условий в районе. Влияние помощников хокимов должно быть большим», — сказал президент (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

На сегодняшний день специалистов среднего звена главным образом готовят в колледжах и техникумах системы Министерства высшего образования, науки и инноваций, а также моноцентрах при Министерстве занятости и сокращения бедности.

В 689 профессиональных образовательных учреждениях ведётся обучение по 714 профессиям и специальностям, 20 моноцентров «Ишга мархамат» преподают 54 профессии и 6 иностранных языков.

Введена дуальная форма образования, позволяющая одновременно учиться и работать. Благодаря этой системе совместно с 2000 предприятий ведётся обучение 6000 юношей и девушек. Кроме того, выпускников 9-го класса обучают различным специальностям в профессиональных школах, выпускников 11-го класса — в колледжах и техникумах, отмечалось на презентации.





Вместе с тем, в сфере имеются определённые пробелы, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. «Некоторые образовательные программы не увязаны с требованиями жизни. Профессиональное образование непривлекательно для школьников. В результате мощности учебных заведений не используются полностью», — отмечается в сообщении.

Моноцентры не способны полностью удовлетворить потребность в кадрах среднего звена. Выпускникам приходится сдавать дополнительный экзамен, поскольку им не присваивается квалификационный разряд. Отсутствует взаимодействие между Агентством внешней трудовой миграции и профессиональным образованием. Недостаточна работа по преподаванию иностранных языков и выдаче документов, подтверждающих уровень владения ими, говорится далее в сообщении.

Для устранения этих недостатков и повышения качества профессионального обучения предложено внедрить зарубежные образовательные программы, обеспечить признание квалификации выпускников на внутреннем и внешнем рынках, больше привлекать учащихся в колледжи и техникумы, а также повысить качество профессиональной подготовки в моноцентрах.

Президент поручил совершенствовать эти предложения и подчеркнул важность поэтапного обновления классификаторов профессий и профессионального образования, приведения их в соответствие с международными стандартами, тесного взаимодействия профессиональных образовательных учреждений со школами и вузами. Определено, что Министерство высшего образования, науки и инноваций будет координировать деятельность профессиональных образовательных учреждений в качестве целостной системы.

Со следующего учебного года в одном из техникумов каждого региона планируется внедрить международно признанную программу. Их выпускники будут получать международную квалификацию и сертификат иностранного языка. Будут также внедрены передовые критерии качества профессионального образования и обучения.

Профессиям в моноцентрах будут обучать на основе заказов работодателей, что должно обеспечить трудоустройство выпускников, говорится в сообщении.

Ответственным лицам поручено разработать программу развития материально-технической базы системы профессионального образования до 2030 года.

По словам министра занятости и сокращения бедности Бехзода Мусаева, во время визита президента в Германию немецкая сторона сообщила, что на рынке труда имеется спрос на 50 тысяч водителей автобусов и грузовых автомобилей. «Зарплата хорошая. Но они говорят, что должны обучаться по их стандартам. Мы договорились, что при наших моноцентрах организуем центры по подготовке лиц, которые отправляются в миграцию», — сказал он.

Министр высшего образования науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов отметил, что президент поручил разграничить обязанности министерств и Торгово-промышленной палаты, а также связать общеобразовательные школы с профессиональными школами, профессиональные школы — с техникумами, техникумы — с высшим образованием.