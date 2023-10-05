В Чирчике Ташкентской области просел фундамент новостройки на массиве «Новый Узбекистан». Видеозаписи об этом появились в социальных сетях.





Рабочая группа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства изучила техническое состояние панельных железобетонных домов. Как сообщила пресс-служба Минстроя, здания были построены компанией Yangi Zamon Bino.





Согласно заключению геологического исследования, здание построено в соответствии с требованиями пункта 9 градостроительных норм и правил «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Однако из-за осадков в весенний и осенний сезоны 2022 года большое количество дождевой воды регулярно просачивалось в фундамент здания без ирригационной системы и скапливалось вокруг здания. В результате основа здания пропиталась водой, из-за чего вертикальные сейсмические швы здания сместились из проектного положения.





Проектный институт «Кишлоккурилишлойиха» ещё 14 февраля 2023 года внёс письменное предписание руководству Yangi Zamon Bino по недопущению просачивания воды под здания, а также провёл геодезические и инженерные исследования. Тогда был разработан проект мероприятий по предотвращению просадки и сырости фундаментов и предоставлен для исполнения, однако подрядчик никаких мер не предпринял, говорится в сообщении.

«В связи с негативным изменением динамики этих домов строительная организация обратилась в организацию „Кишлоккурилишлойиха“ за разработкой проектных решений и плана мероприятий по устранению возникших проблем, и институт разработал соответствующие проектные решения», — отмечается в сообщении.





В соответствии с пунктами 2.68, 2.69 и 3.13 ШНК 2.02.01−98 «Основания зданий и сооружений» планируется повторно утрамбовать основание, чтобы плотность грунта достигла 1,65 тонны на кубометр. Кроме того, необходимо провести вокруг периметра здания монтаж бетонной отмостки — водонепроницаемого покрытия шириной 2 м и толщиной 10 см с композитной арматурой. Отмостка предназначена для защиты фундамента от дождевых вод и паводков.

Представители местного хокимията должны пересмотреть работы по благоустройству и ирригационной системе на основании генерального плана территории и выполнить их до начала дождей.





На совещании с участием лиц, ответственных за строительство этих зданий, и экспертов отрасли были внесены дополнительные предложения по решению проблемы. Среди них были выбраны наиболее подходящие и даны указания принять практические меры в 10-дневный срок, отметили в Минстрое.





Согласно ЕГРПО, Yangi Zamon Bino зарегистрирована 14 ноября 2016 года. Учредителями являются Unique Trade Business (50%) и «Узбекистон темир йуллари» (50%). Учредителями Unique Trade Business являются Golden House Development (99%) и Жахонгир Джетибаевич Полатов (1%), который владеет долями в спортивных комплексах премиум-класса BeFit, компании Oriental Paper & Board, занимающейся поставкой бумажной продукции в Узбекистан, и других.

В ноябре 2022 года Yangi Zamon Bino заплатила 3,5 млрд сумов наличными за вырубку деревьев в Яшнабадском районе Ташкента.

В июле этого года хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев отмечал, что по проекту строительства жилых комплексов «Новый Узбекистан» в Ташкентской области планируется построить 59 домов с 3088 квартирами в Чирчике, Алмалыке и Нурафшане, но проекты отстают от графика, а процесс продажи домов непрозрачен, заявил хоким. Тогда он заявил, что в Чирчике действует коррупционная схема при продаже домов, берутся «шапки» и откаты, из-за чего люди потеряли доверие, что жильё можно купить напрямую, и подверг критике хокима города Даврона Хидоятова.