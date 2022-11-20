Прокуратура Ташкента взыскала со строительной компании Yangi Zamon Bino 3,51 млрд сумов за вырубку многолетних деревьев в махалле «Илтифот» в Яшнабадском районе столицы. Об этом в воскресенье сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев.

Накануне Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении районной прокуратурой уголовного дела по части 3 статьи 198 Уголовного кодекса (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб).

По словам депутата, штраф и ущерб растительному миру был заплачен наличными. Он написал, что вырублено 105 деревьев — именно столько их было во время инвентаризации. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщает о 16 деревьях. Как уточнил «Газете.uz» депутат, столько стволов было насчитано на месте.





По предписанию прокуратуры компания начала высаживать на месте строительной площадки 200 саженцев ценных сортов деревьев.

Расул Кушербаев сообщил, что уголовное дело в отношении должностных лиц застройщика и других возбуждено также по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) — за сопротивление инспекторам экологии и применение силы.

Как мы писали, Yangi Zamon Bino, которая ведёт строительство комплекса девятиэтажных домов Assalam Havo, была учреждена компаниями Unique Trade Business (50%) и «Узбекистон темир йуллари» (50%). Учредителями Unique Trade Business, в свою очередь, являются Golden House Development (99%) и Борис Яковлев (1%).