Сборная Узбекистана 5 октября завоевала ещё 5 медалей — 2 золотые и 3 бронзовые — в нескольких дисциплинах на Азиатских играх в Китае, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Член сборной Узбекистана по боксу Хасанбой Дусматов (-51 кг) добавил к своим наградам золотую медаль Азиатских игр. В финальной битве узбекистанец победил Титисана Панмота из Таиланда.

Ещё один боксёр из Узбекистана Абдумалик Халоков завоевал золотую медаль. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 57 кг, в финале победил японца Шудаи Хараду и стал чемпионом Азиатских игр.

Представительница сборной по женской борьбе Актенге Кеунимджаева стала первой спортсменкой из Узбекистана, которая поднялась на пьедестал почёта Азиатских игр в этой дисциплине. Кеунимджаева, выступающая в весовой категории до 50 кг, одолела Пуджу из Индии в борьбе за бронзовую медаль.

Лайло Собирова, выступающая в женской борьбе в весовой категории до 57 кг, также одержала победу над соперницей из Индии в поединке за бронзовую медаль.

Член сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Рустам Ассакалов в третий раз в своей карьере завоевал медаль Азиатских игр. Борец, выступающий в весовой категории до 97 кг, в поединке за бронзовую медаль одержал победу над казахстанцем Исламом Умаевым. До этого на счету Ассакалова были золотая и серебряная награды Азиатских игр.





Таким образом, в копилке сборной Узбекистана 59 медалей (18 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых).